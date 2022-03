"Un tram che si chiama desiderio" con Daniele Pecci e Mariangela D'Abbraccio al Toniolo

Al Teatro Toniolo arriva in scena “Un tram che si chiama desiderio” e che ha come protagonista l’attore Daniele Pecci affiancato da Mariangela D’Abbraccio con la regia e scena di Pier Luigi Pizzi. Lo spettacolo è al Toniolo da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2022 e si inserisce nella programmazione teatrale del Settore Cultura organizzata in collaborazione con Arteven, circuito teatrale del Veneto.

“Un tram che si chiama desiderio” è il capolavoro di Tenessee Williams, un dramma conosciuto in tutto il mondo che svela il lato oscuro del sogno americano, è ormai pietra miliare del teatro e del cinema. Premio Pulitzer nel ’47 narra una storia che alza il velo sulla macchina oppressiva della famiglia, dell’anima ipocrita dei pregiudizi e sulla feroce stupidità delle paure morali. Un dramma che per la prima volta mette l’America allo specchio su temi come omosessualità, sesso, disagio mentale, famiglia come luogo non proprio raccomandabile, e ancora maschilismo, femminilità maltrattata e ipocrisia sociale.

Lo spettacolo

Siamo nella New Orleans degli anni ’40. Protagonista è Blanche che, dopo il pignoramento della casa di famiglia, si trasferisce dalla sorella Stella sposata Stanley, un uomo rozzo e volgare. Blanche, alcolizzata e vedova di un marito omosessuale, cercherà, fallendo, di ricostruire un rapporto salvifico con Mitch, amico di Stanley. Ma il violento conflitto che si innesca fra lei e il cognato, la porterà alla pazzia, già latente in lei.

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta secondo i seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00, con prolungamento di orario nel caso di spettacolo. Lunedì giorno di chiusura. Durante l’orario di apertura della biglietteria per informazioni chiamare il numero 349 7723552.