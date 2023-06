A Mestre la partita benefica di calcio tra giornalisti, gondolieri e amministrazione comunale 

Sabato 10 giugno 2023, con inizio alle ore 15, si terrà un triangolare di calcio di beneficenza tra le squadre Tv Pressing (giornalisti di Treviso), dell'Associazione Gondolieri e dell'amministrazione comunale di Venezia. L'evento si svolgerà nello Stadio Francesco Baracca a Mestre.

Nell'occasione saranno raccolte offerte per Mummy&Daddy Onlus, a favore delle sue attività per accogliere e far studiare bambini orfani o abbandonati. L’associazione è nata nel 2017, raccogliendo l’eredità di una precedente realtà fondata nel 1991 da Carol Faison. Piano, piano questa struttura originaria si ingrandisce, grazie all’aiuto di Noel Harper, indiano che successivamente sposerà Carol. Nascono così, nei pressi di Vijayawada nello stato indiano dell’Andhra Pradesh, grazie al contributo economico di molti italiani, una prima struttura, chiamata Daddy’s Home, poi una seconda, denominata Butterfly Hill, inizialmente dedicata ai bambini Hiv positivi, successivamente destinata ai maschi, una volta compiuti i dieci anni.

L’attività di Mummy&Daddy si concretizza nella raccolta di fondi, nella gestione delle adozioni a distanza e di gruppi di volontari disponibili a prestare la loro opera, anche sul luogo, a favore dei bambini ospitati nei due campus in India.