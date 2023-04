Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Tributo a Lucio Quarantotto, da lunedì 1 maggio a domenica 14 maggio 2023 presso la Provvederia di via Torre Belfredo 1 (Mestre), angolo via Palazzo. Inaugurazione martedì 2 maggio 2023 alle 17.30. A cura di Musicaserenissima, associazione Mestre Mia, La Semicroma; in collaborazione con il Comune di Venezia, Centro culturale Candiani, Le Città in Festa e OVS.

Saranno esposte immagini con testi esplicativi che ci aiuteranno a capire chi era Lucio Quarantotto e qual era il valore artistico di questo geniale, quasi misterioso musicista e compositore mestrino. «I suoi testi esprimono un sentimento del disincantato, privo di qualunque ammiccamento e di qualunque inflessione sottoculturale, libero da cinismi e attraversato da molte angosce e da qualche consapevolezza», dice Luigi Manconi. Lucio Quarantotto è definito "lo sconosciuto più famoso del mondo": scomparso nel 2012, colui che scrisse il testo assieme al mestrino Francesco Sartori per la parte musicale di "Con te partirò" celebre successo mondiale eseguito da Andrea Bocelli.

Il tributo prevede anche la prima edizione del premio rassegna musicale "Targa 48": venerdì 12 maggio, ore 20.30, presso l'Auditorium del C.C. Candiani, si esibiranno otto finalisti fra gruppi e solisti, a quattro dei quali verrà consegnata la Prima Targa 48 decisa da una commissione artistica per le seguenti categorie: migliore canzone originale; migliore testo originale; migliore arrangiamento originale; migliore interpretazione personale di un brano di Lucio Quarantotto. L'evento sarà condotto dal giornalista Michele Bugliari.