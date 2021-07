Al Venezia Jazz Festival il tributo a Miles Davis del suo ex tastierista

A chiusura del Moog Summer Camp, il seminario dedicato alle apparecchiature Moog ed ai sintetizzatori elettronici, e in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Miles Davis (1926-1991), a Combo Venezia, ex convento dei Crociferi, sabato 10 luglio alle 21.30 è atteso il concerto in trio di Adam Holzman, uno dei musicisti più innovativi in circolazione, tastierista di Davis che partecipò alla straordinaria incisione di Tutu e, per quattro anni, ad una lunga tournée insieme, fino a diventare direttore artistico della sua band.

Venezia Jazz Festival, tributo a Miles Davis

Venezia Jazz Festival è in programma dal 18 giugno al 7 agosto, nei luoghi più esclusivi e affascinanti della città con una programmazione raffinata e ricca di colori. Dalle Sale Apollinee del Teatro La Fenice a Palazzo Grimani, da Combo (ex Convento dei Crociferi) allo Splendid Venice Hotel fino al Laguna Libre, la tredicesima edizione, firmata da Veneto Jazz con la direzione artistica di Giuseppe Mormile, fonde esperienze internazionali e progetti originali di artisti italiani, con la voglia di raccontare una nuova storia musicale. Il biglietto per questo concerto costa:

intero 15 euro più diritto di prevendita

ridotto 12 euro più diritto di prevendita (per residenti Città Metropolitana di Venezia, under 26, over 65) e comprende la prima consumazione al bar di Combo

