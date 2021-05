Trio l'Accordo in concerto per il Marzo organistico di Noale

La XXVI edizione del Marzo organistico di Noale si chiude con un trio singolare composto dall’organista Enrico e i violinisti Giulio e Valeria Zanovello. Una passione, la loro, nata in famiglia e che, attraverso lo studio di strumenti diversi, ha dato vita ad un percorso artistico vario e ricco di esperienze.

Il Trio l’Accordo si esibirà domenica 30 maggio nella chiesa dei Santi Felice e Fortunato. Il programma del concerto prevede brani di Bach, Corelli, Rinck, Vivaldi, Lefebure e Dvorak.

Enrico Zanovello, organista e clavicembalista, è docente al conservatorio di Vicenza e dirige l’orchestra barocca Andrea Palladio, oltre ad aver inciso numerosi dischi. Il figlio Giulio, diplomatosi in violino al Conservatorio di Padova, è presidente dell’associazione musicale “Fraglia dei musici” formata da giovani musicisti con i quali si esibisce come solista, in particolare nelle 4 stagioni di Vivaldi. Anche la figlia (e sorella) Valeria è diplomata in violino, al conservatorio di Vicenza città dove è nata; molteplici le sue collaborazioni artistiche tra le quali anche con Venice Music Academy.

Il concerto inizierà alle ore 16; ingresso libero con prenotazione obbligatoria (whatsapp 3517565544).

