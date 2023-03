Il batterista americano Joey Baron in scena con il suo MixMonk Trio a Chioggia

In scena all’Auditorium San Nicolò di Chioggia il Trio MixMonk che vede alla batteria il mitico batterista statunitense Joey Baron – uno dei più versatili batteristi del jazz di oggi che ha suonato con David Bowie, Tony Bennet, John Scoffield sino a Michael Jackson, solo per citarne alcuni –, il sassofonista belga Robin Verheyen e il pianista connazionale Bram De Looze, stella emergente del pianoforte jazz.

Il Trio nasce nel 2017 in occasione del centenario di Thelonious Monk che è stato uno dei pianisti e compositori che hanno fatto la storia del jazz, basti pensare a brani come “Round Midnight”, ad album come “Monk’s Dream”, alle registrazioni con John Coltrane. Nel 2017 ricorrevano i cento anni dalla sua nascita, nel 2022 i quaranta dalla morte, motivo per cui le celebrazioni non sono di certo mancate. Nato come commissione del Bozar di Bruxelles, il progetto MixMonk ne fa parte a pieno titolo. Man mano le composizioni originali hanno preso il sopravvento su quelle di Monk. Durante lo spettacolo Monk affiorerà qua e là con citazioni, riferimenti più o meno espliciti. Al pubblico l’onore della presentazione del cd “On the Loose”.