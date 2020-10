Venezia Jazz Festival Fall edition: alle Sale Apollinee il trio svizzero Vein

È alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice il primo appuntamento di Venezia Jazz Festival Fall edition che sabato 3 ottobre (ore 19.30) ritorna nei luoghi della musica con un progetto dal vivo, quello del trio svizzero Vein.

Il trio svizzero Vein

I gemelli Michael Arbenz al pianoforte e Florian Arbenz alla batteria con Thomas Lähns al contrabbasso hanno alle spalle diversi dischi di cui alcuni in collaborazione con David Liebman e Greg Osby. Inoltre i tre hanno anche tenuto concerti e tournè con i due sassofonisti americani e il trombonista Glenn Ferris. Dunque un curriculum di tutto rispetto per un trio che suona un jazz “fuori dagli schemi” da circa dieci anni. Di formazione classica, i tre musicisti coltivano da anni un jazz ricercato e moderno che si pone come intermediazione tra la classica e il camerale. Dotati di tecnica sopraffina, perseguono la perfezione del trio in termini d’interplay e integrazione espressiva di ogni singolo musicista, cercando di risultare un tutt’uno sia in termini armonici che ritmici. Vein (in italiano "vena”) è un vocabolo che anche in tedesco racchiude in sé tutte le sfumature che ha nella lingua italiana, ovvero vaso sanguigno e quindi sede di flussi vitali, vena aurifera e dunque preziosa, vena artistica ... E nelle vene dei componenti del trio scorrono numerose influenze: dalla musica classica, non solo studiata ma anche praticata ai massimi livelli (ricordiamo le collaborazioni con Pierre Boulez, Kent Nagano, Heinz Hollinger) al jazz più contemporaneo, passando per il funk, il pop, il rock.

