La pianista tedesca Olivia Trummer in dialogo con il batterista Nicola Angelucci

La quinta edizione di Venezia Jazz Festival Fall edition si apre alle Sale apollinee del teatro La Fenice sabato 1 ottobre (ore 19.30), con Olivia Trummer, pianista, compositrice e cantante tedesca, capace di creare un universo unico ed intensamente poetico. Vincitrice del Jazz Award Baden-Württemberg, è considerata a livello internazionale una delle più interessanti artiste della sua generazione.

In duo con il batterista Nicola Angelucci presenta Dialogue’s Delight. Un duo che sfrutta appieno le potenzialita? espressive dei rispettivi strumenti in una gamma di suoni, colori e dinamiche in grado di disegnare un mondo musicale complesso e allo stesso tempo accogliente per gli spettatori. Un repertorio di brani originali affiancati ad alcune personali versioni di standard, jazz e non, consente al pubblico di assistere ad un dialogo spontaneo, a tratti divertente, sempre intenso. Il batterista e compositore Nicola Angelucci è stato descritto da Benny Golson come "il miglior batterista d'Europa". Recente l’uscita del suo ultimo album Changes, interamente dedicato a sue composizioni.