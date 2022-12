Torna il tuffo di Capodanno a Jesolo

L'associazione Just Friends organizza il tuffo di Capodanno a Jesolo, appuntamento "propiziatorio" per salutare l'inizio del 2023. L'evento è in programma domenica 1 gennaio, alle ore 11, presso il tratto di spiaggia antistante l'hotel Nettuno (zona largo Augustus, 23° accesso al mare).

Sono oltre 100 i tuffatori già iscritti, tra cui spiccano i nomi del primo cittadino Christofer de Zotti e dell’assessore al turismo Alberto Maschio. Il ritrovo è alle ore 10 per le iscrizioni e il saluto delle autorità; seguirà un riscaldamento muscolare per gli impavidi tuffatori, curato dal maestro di zumba Matteo Piovesan, e per il dopo-tuffo sarà servito un rigenerante aperitivo per ritemprare gli atleti (ma anche gli spettatori).

L'esperienza non vuole solo essere un simbolico augurio per l'anno in arrivo, ma ha anche uno scopo benefico: ogni anno, infatti, Just Friends Onlus raccoglie fondi da devolvere in beneficenza a favore di bambini e adolescenti portatori di malattie genetiche rare e disabilità. Per il 2023 l'associazione ha già attivato un progetto di collaborazione con i servizi sociali della città di Jesolo. Da diversi anni è impegnata con realtà quali l’hospice pediatrico di Padova, eccellenza per le cure palliative pediatriche, e l’associazione famiglie SMA (atrofia muscolare spinale).