Sta per iniziare il Carnevale più bello del mondo: tutti gli eventi da non perdere

Inizia sabato 4 febbraio il Carnevale di Venezia, uno dei più celebri in assoluto. L'edizione 2023 si intitola Take your Time for the Original Signs e prende spunto dai segni dello Zodiaco, passando per i simboli di terra, acqua, fuoco e aria. L'apertura è con l’opening parade in Canal Grande (dal titolo "Original Dreamers"), seguita, domenica 5, dal corteo di imbarcazioni con la pantegana; la chiusura è martedì grasso, 21 febbraio. Promosso dal Comune di Venezia e organizzato dalla società Vela, il Carnevale è firmato ancora una volta da Massimo Checchetto, direttore artistico e scenografo del Teatro La Fenice.

Il palcoscenico navigante di “Original Dreamers” aprirà il Carnevale di Venezia 2023

Ancora una volta l’acqua è la protagonista del primo weekend del Carnevale di Venezia con l’Opening Parade “Original Dreamers”, prevista per sabato 4 febbraio alle ore 20.00 sul Canal Grande, che aprirà ufficialmente “Take Your Time For The Original Signs”.

L’Original Dreamers metterà in scena tutti i simboli della tradizione del Carnevale di Venezia grazie alla presenza di artisti, colori, giochi di luce e musica per dare vita a un percorso acqueo di grande suggestione che si snoderà dallo spazio acqueo antistante la stazione ferroviaria di Santa Lucia al Bacino San Marco e che sarà allietato dalla presenza di Alice Bars, vincitrice del concorso delle Marie nel 2022 (DETTAGLI).

Il corteo di imbarcazioni a remi sul Canal Grande

Domenica 5 febbraio un centinaio di imbarcazioni a remi invaderanno il Canal Grande riempiendolo di colori, addobbi e maschere: il corteo acqueo partirà alle 11.00 da Punta della Dogana per arrivare a Rialto, capitanato da una caorlina che trasporterà la “Pantegana” in cartapesta, uno dei simboli del carnevale popolare veneziano, pronta a scoppiare davanti al ponte di Rialto in uno sfavillio di coriandoli e stelle filanti dando così un simbolico “via” ai festeggiamenti del Carnevale 2023. Arrivo all’Erbaria di Rialto (DETTAGLI).

La grande parata di Carnevale all'Arsenale di Venezia

L’Arsenale torna ad essere protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua: una maestosa rappresentazione di danza, musica e spettacolo creata per il Carnevale di Venezia 2023, e cullata dall’elemento principe di Venezia: l’acqua. Original Signs è una magica parata che trasforma lo spazio acqueo del bacino dell’Arsenale in una emotiva atmosfera surreale.

Il doppio spettacolo notturno in Arsenale si terrà nei giorni venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 febbraio e dal giovedì 16 febbraio al martedì 21 febbraio con due repliche giornaliere alle ore 18:30 e alle ore 21:00 (DETTAGLI).

A Ca’ Vendramin Calergi il dinner show ufficiale del Carnevale

Con il titolo di “Original Sinners” viene proposto il dinner show ufficiale del Carnevale a Ca’ Vendramin Calergi, ancora una volta firmato dalla stilista Antonia Sautter. Sabato 11 e domenica 12 febbraio e dal 16 al 21 febbraio, tra abiti sontuosi e performance artistiche indimenticabili, i “peccatori” si daranno appuntamento nelle magnifiche sale affacciate sul Canal Grande per trasgredire a tavola e, per una notte, dare spazio ai desideri più reconditi (DETTAGLI).

La sfilata delle Marie del Carnevale in Piazza San Marco

Sabato 11 febbraio la presentazione al pubblico delle 12 Marie del Carnevale 2023, che sfileranno vestite con costumi storici a bordo di gondole lungo il Canal Grande per raggiungere Piazza San Marco, dove saranno accolte e presentate al pubblico. La tradizionale presentazione della Maria vincitrice si terrà martedì 21 febbraio sempre in Piazza San Marco (DETTAGLI).

Il Carnevale diffuso a Venezia

Clownerie, circo-teatro, burattini, performance acrobatiche e spettacoli musicali a Venezia: il Carnevale porta nelle piazze, nei campi e nelle strade arte e creatività con i migliori protagonisti del panorama internazionale.

Sabato 4 e domenica 5 una grande anteprima diffusa di arte di strada nei campi veneziani.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio, e nei giorni della settimana grassa da giovedì 16 febbraio a martedì 21 febbraio, va in scena una programmazione diffusa di spettacoli stanziali di musica, circo-teatro e clownerie che animeranno tutto il centro storico, la terraferma veneziana e le isole della laguna con le loro travolgenti spettacolerie (DETTAGLI).

Il Carnevale diffuso sulla terraferma

Sabato 4 e domenica 5 una grande anteprima diffusa di arte di strada animerà il palco di Piazza Ferretto, le vie e le piazze di Mestre (spettacoli dalle 15:30 alle 19:00).

Sabato 11 e domenica 12 febbraio, e nei giorni della settimana grassa da giovedì 16 febbraio a martedì 21 febbraio, va in scena invece una programmazione diffusa di spettacoli stanziali di musica, circo-teatro e clownerie che animeranno la terraferma veneziana con le loro travolgenti spettacolerie (DETTAGLI).

Le sfilate dei carri allegorici

A partire dal 29 gennaio calli e campi, strade e piazze di tutto il territorio cittadino, dalle isole della laguna (Lido, Pellestrina e Burano) alla terraferma (Campalto, Mestre, Zelarino e Marghera), saranno animate da un ricco programma di spettacolari parate e figuranti in maschera (DETTAGLI).