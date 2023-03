"Tutti in piazza", evento inclusivo dedicato alle persone con sindrome di Down

In prossimità della giornata mondiale dedicata al tema, si svolge a Mestre un evento che promuove l'inclusione sociale delle persone con sindrome di Down. L'evento sarà pubblico e aperto a tutta la cittadinanza con l'obiettivo di incentivare una mentalità inclusiva e una consapevolezza sui diritti che tutti i cittadini, senza esclusioni, hanno.

Programma

Dalle 16.00 alle 18.00: "Merenda a colori", attività organizzata dal percorso di educazione all'autonomia "gli Esploratori", percorso dedicato a ragazzi dai 10 anni circa ai 13 circa in cui si lavora sull'acquisizione delle prime autonomie di base. Il supermercato Coop offrirà una merenda. Sono previsti anche laboratori per i più piccoli.

Dalle 18.00 alle 20.00: tavola rotonda per un momento di condivisione e confronto nel quale saranno coinvolte figure che rappresentano vari diritti: società sportive, aziende impegnate per il diritto al lavoro e l'assessore Laura Besio, in rappresentanza del diritto all'istruzione. Sarà inoltre presentato, dai ragazzi con sindrome di Down organizzatori dell'evento, il materiale preparato. Per concludere è previsto un aperitivo offerto dal pub Marciano, accompagnato da musica.