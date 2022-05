"Tutti, nessuno escluso", letture e pensieri a cura dell'associazione persone down

Torna la campagna promozionale “A maggio mi affido” per la sensibilizzazione alla solidarietà e all’affido familiare, promossa dall'assessorato alla Coesione sociale del Comune di Venezia: un ricco calendario di appuntamenti e iniziative in programma dal 2 al 28 maggio in Calle Corte Legrenzi 20, a Mestre, e in altri luoghi della città.

L’inaugurazione è sabato 7 maggio, ore 17, con l'appuntamento dal titolo "Tutti, nessuno escluso! Letture, parole e pensieri per una comunità responsabile", a cura dell’Associazione italiana persone down in collaborazione con il Servizio infanzia e adolescenza e il Servizio minori disabili. Ospite è lo scrittore Gianfranco Mattera, che nel settore sociale vanta una ventennale esperienza professionale come educatore e assistente. Sarà presente anche l'assessore Simone Venturini.

La kermesse si svolge in collaborazione di numerosi operatori del mondo dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore. Per tutto il mese di maggio verranno proposte attività, eventi, incontri per adulti, bambini e ragazzi per raccontare cosa sono l’affido familiare, l’ospitalità e la solidarietà familiare. Le esperienze verranno riportate e testimoniate da operatori, da persone e famiglie che già hanno provato, o stanno facendo, l’esperienza di essere solidali e/o affidatari. Per i bambini e i ragazzi verranno realizzate una serie di attività e spettacoli prevalentemente in Calle Corte Legrenzi, ma anche nei parchi della città, nei teatri e nelle biblioteche.

Per informazioni Servizio Infanzia e Adolescenza drittisuidiritti@comune.venezia.it tel.0415420384