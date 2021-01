Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe: lo spettacolo per bambini dell'Epifania in streaming

Per l’Epifania (6 gennaio, dalle 15 alle 24) i più piccoli e le loro famiglie potranno assistere in streaming sulla piattaforma Backstage a Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe, a cura di Michele Mori e Sara Allevi. Lo spettacolo, prodotto da Stivalaccio Teatro e Teatro Stabile del Veneto e realizzato con il contributo della Regione Veneto nell’ambito dell’accordo di programma della stagione 2020-2021, accompagnerà grandi e piccini al tempo in cui le storie venivano raccontate prima di addormentarsi. Dal sofà di casa tutti i bambini avranno la possibilità di tuffarsi nelle fiabe della tradizione, da Collodi a Calvino passando per i ricordi e racconti dei nonni.

Sul palco del teatro Mario Del Monaco di Treviso, due bambini, Emilio e Susanna, rispettivamente Michele Mori e Anna De Franceschi, nelle vesti di narratori, dopo aver ascoltato la fiaba di Pollicino, nel buio della loro stanza da letto, temono e s’immaginano l’arrivo dell’Orco. Se però Emilio è terrorizzato Susanna è eccitata e pronta ad affrontare il terribile mostro. L’importante è non dormire, per non farsi cogliere impreparati! Ma come fare? Per non addormentarsi le provano davvero tutte anche se con scarsi risultati. Poi l’idea! L’unica cosa che può tenerli svegli è la paura stessa! Cominciano così a raccontarsi le storie che più li terrorizzano, condite da streghe, fantasmi e genitori crudeli. La paura diventa dunque un gioco in cui i due bambini si troveranno a recitare e inventare, fino a dimenticarsi dell’Orco, o meglio, a saperlo affrontare con il sorriso.

Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe

di Michele Mori, Sara Allevi

con Michele Mori, Anna De Franceschi

regia Michele Mori

allestimento scenico e costumi Woodstock Teatro

produzione Stivalaccio Teatro, Teatro Stabile del Veneto

riprese effettuate presso il Teatro Mario Del Monaco di Treviso nel dicembre 2020