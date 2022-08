Ultimi due venerdì dedicati alla comicità nei giardini di via Piave

Sul palco dei giardini di via Piave, a Mestre, vanno in scena gli ultimi due appuntamenti dedicati alla comicità. Venerdì 12 e venerdì 19 agosto sono in programma gli spettacoli a chiusura della rassegna che per tutto il mese di luglio ed agosto ha animato il parchetto nelle serate del martedì e del venerdì. Gli eventi sono organizzati dal Settore cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven, grazie al contributo del fondo unico per lo spettacolo del ministero della cultura.

Venerdì 12 agosto, alle 21, si esibisce la Compañia Simpañia con lo spettacolo “Così è se vi piave”: sul palco Harry e Peperina sono una coppia esplosiva di talento e comicità. Non c’è abilità che non posseggano: eccellenti giocolieri con clave e cappelli, perfetti acrobati antigravitazionali, ballano coi diavoli e camminano a testa in giù.Compañia Simpañia concentra in un duo tutta la magia del circo.

L’ultimo appuntamento è venerdì 19 agosto, alle 21, con all’inCirco Varietà. Un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia, uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari. Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 anni, può essere degustato a qualsiasi ora del giorno e della notte, prima e dopo i pasti.