Al teatro Villa dei Leoni va in scena "Ultimo Chisciotte"

Sabato 3 dicembre, alle ore 21, al Teatro Villa dei Leoni di Mira è di scena il Teatro del Carretto con Ultimo Chisciotte, una rappresentazione liberamente tratto da Miguel de Cervantes, adattamento drammaturgico e regia di Maria Grazia Cipriani, interpretato da Stefano Scherini, Giacomo Vezzani e Ian Gualdani.

«Il nostro "Ultimo Chisciotte" - spiega la regista nelle sue note - scalcagnato vagabondo dell’impotenza, continua ad inseguire l’utopia, facendola giocare con la realtà. Si apre il sipario sul fascino e la dannazione di quell’uomo che, come nel testo di Cervantes, si fa attore e personaggio per misurarsi con il “polverio” del palcoscenico come col polverio delle cose e del mondo, perduto tra la realtà rappresentata e quella autentica. E Sancio? Personaggio che rispetto a quello di Chisciotte, già psicologicamente costruito, è un improvvisato “servo di scena”, come un folletto che tra una capriola, un guizzo e uno sberleffo, cerca di capovolgere i valori del padrone dimostrandogli che ogni linea dritta nasconde un rovescio storto.

