Domenica gran finale per il Festival della Politica

L’uncidesima edizione del Festival della Politica, dal titolo “La Terra Trema”, volge al termine domenica 23 ottobre con una giornata ricca di eventi tra M9 e Teatro Toniolo. Protagonisti alcuni dei nomi più rilevanti del panorama politico, da giornalisti e autori a storici, filosofi e studiosi: per citarne alcuni, Massimo Cacciari e Antonio Gnoli, Linda Laura Sabbadini e Maurizio Molinari, passando per Alessandro Bergonzoni; tutti sotto l’attenta supervisione dei curatori ospiti Marco Filoni e Alessandra Viola e del direttore del Festival Nicola Pellicani.

«La grande partecipazione agli appuntamenti di questi primi giorni è la dimostrazione di quanta voglia vi sia di discutere e ascoltare voci competenti sui temi importanti della politica», sottolinea Pellicani. «Oggi inizia la volata finale, in una giornata davvero particolare in cui il governo Meloni giura al Quirinale: i problemi dell’ambiente e la crisi emergenza sono questioni centrali con le quali le persone fanno i conti quotidianamente, ma è chiaro che oggi e domani si ragionerà anche di attualità politica, sempre al di fuori di stereotipi e luoghi comuni, con l’unico obiettivo di offrire un contributo per decifrare la crisi che stiamo attraversando».

Evento di apertura del 23 ottobre è il ricordo a Daniele Del Giudice, scrittore scoperto da Italo Calvino e molto legato a Venezia, che si terrà nel foyer del Teatro Toniolo (ore 11.00) dove dialogheranno il filosofo Massimo Cacciari e il giornalista Antonio Gnoli, supportati dalla proiezione di un’intervista inedita.

Alle ore 16, nel Chiostro M9, sarà la volta della presentazione del libro “La vita fuori di sé”, un elogio all’avventura di Pietro Del Soldà, filosofo veneziano, voce di Rai Radio 3 con il programma Tutta la città ne parla e neo consigliere del Teatro Stabile del Veneto.

Sotto i riflettori ancora una volta la sostenibilità nell’incontro L’ambiente è la nostra casa: politica e sostenibilità (Chiostro M9, ore 18.00), in cui dialogheranno il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari, la direttrice centrale dell’ISTAT e Chair di Women20 Linda Laura Sabbadini, il professore associato nel Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Luiss “Guido Carli” di Roma Gianfranco Pellegrino e il direttore di M9 - Museo del ’900, nonché professore di teoria e progettazione architettonica presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Luca Molinari.

A concludere la giornata in bellezza (Teatro Toniolo, ore 21.00), l’attesissimo dialogo Aprimi cielo (Doveri e voleri dell’immaginazione) tra l’attore e scrittore Alessandro Bergonzoni e il filosofo Marco Filoni.

