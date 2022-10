Ultimo weekend di Padel Fun, all'insegna dello sport inclusivo

Siamo al weekend conclusivo di Padel Fun, manifestazione organizzata dal centro commerciale Porte di Mestre, in collaborazione con E-Motion Agency, che nelle ultime due settimane ha appassionato centinaia di persone al padel.

Sabato 29 ottobre, alle ore 17, si tiene il torneo gratuito con una formula innovativa e divertente che permette a uomini, donne, ragazzi, di giocare contemporaneamente, con gadget per tutti i partecipanti. Previste sfide di singolare e di coppia. Domenica 30 ottobre, in collaborazione con la Polisportiva Terraglio, a cimentarsi all’interno della "padel machine" saranno alcune persone con disabilità, a testimonianza che il padel in questa forma ludica permette a tutti di provare e divertirsi.

Spiega Davide Giorgi, presidente Polisportiva Terraglio: «Siamo davvero felici di poter aderire a questo progetto che in modo estremamente innovativo conferma la capacità inclusiva dello sport. L'enorme successo che sta riscontrando questa disciplina, del resto, deve molto proprio alla capacità di essere alla portata di tutti, agonisti, amatori e novizi, dimostrandosi per sua natura inclusivo. Ciò è tanto più vero quando a mettersi alla prova sono ragazze e ragazzi con disabilità, che nella nostra visione preferiamo definire piuttosto come specificità individuali: ogni opportunità per regalare loro momenti di divertimento, di socializzazione e di esercizio fisico va sicuramente apprezzata e valorizzata, quindi un particolare ringraziamento va alla direzione del centro commerciale Porte di Mestre ed all'amico Matteo Carponi di E-motion Agency. Con entrambe queste realtà del nostro territorio sono certo svilupperemo ulteriori progetti, che sentiamo davvero molto affini sul piano dei valori e della percezione dei rispettivi ruoli all'interno della nostra comunità».

Aggiunge Antonio Impedovo, direttore di Porte di Mestre: «Il centro commerciale è per antonomasia un luogo inclusivo. Nelle scelte strategiche di intrattenimento e socialità è stato individuato il padel come sport altrettanto inclusivo destinato a tutti i nostri clienti e visitatori per poter vivere un’esperienza divertente e coinvolgente senza limiti di età e mobilità».