Umberto Tozzi a Venezia: «Canto dove ascoltai il mio mito Paul McCartney»

Il 25 settembre 1976, Paul McCartney si esibì in Piazza San Marco a Venezia con i Wings. Fu il primo concerto di un componente dei Beatles in Italia dopo lo scioglimento della band nel '66. In quell'occasione, tra il pubblico, c'era anche un giovane Umberto Tozzi, che nello stesso salotto buono della città si esibirà il prossimo 7 luglio, in una tappa del suo lungo tour d'addio alle scene musicali dopo (quasi) 50 anni di carriera.

È stato lo stesso cantautore a ricordare l'aneddoto giovedì mattina nel salone da ballo di Palazzo Correr, dove ha presentato il grande live in programma nei prossimi giorni. «Mai avrei pensato, all'epoca, che mi sarei esibito anch'io dove lo stava facendo uno dei miei miti musicali», ha spiegato. Di anni ne sono passati 48, tanti quanti quelli della sua incredibile carriera. Nel frattempo ha venduto 80 milioni di dischi e si è esibito in oltre duemila concerti in giro per il mondo. «Sono felicissimo di affrontare questo tour - ha aggiunto - sarà spettacolare perché il fatto di avere annunciato la chiusura della mia carriera nei live mi lascia qualcosa di emozionalmente inspiegabile».

Il tour di Tozzi, iniziato lo scorso 20 giugno alle Terme di Caracalla, terminerà nel 2026, dopo 60 tappe, 30 in Italia e altrettante all'estero. Sarà uno spettacolo «più sinfonico, che esalta il mio repertorio», ha precisato l'artista. Questo è reso possibile dall'orchestra che salirà con lui sul palco di Piazza San Marco: composta da 21 elementi, una sezione di archi e una di fiati.

Nessun dettaglio sulla scaletta, ma un punto fermo: «In questo concerto faccio il meglio del mio repertorio, quello che piace a me, che rappresenta fortunatamente anche quello che piace ai fan e a chi segue la mia musica da anni». Nel corso della conferenza, c'è stato spazio anche per ripercorrere parte del passato e presente musicale del cantante, a partire dalla rivelazione su una delle sue canzoni iconiche: «"Ti amo" è la canzone che mi rappresenta di più - ha spiegato -. Trovo che sia assolutamente quella più originale. È stata una canzone che sin dall'inizio è diventata una hit in Francia, Germania, Spagna. È un brano che ha segnato un diverso modo di scrivere le canzoni in Italia».