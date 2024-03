La giornalista Irene Vella presenta il suo libro "Un chilo alla volta" all'M9

Nell'ambito della rassegna "Donne, corpi, genere", giovedì 14 marzo, alle ore 17.30, la giornalista Irene Vella presenterà il suo libro Un chilo alla volta. Viaggio andata e ritorno dalla prigione dell’obesità presso l'auditorium Cesare De Michelis del Museo M9. L’autrice dialogherà con Annalisa Bruni.

Nel calendario civile italiano il mese di marzo è infatti dedicato ad affrontare i temi della cittadinanza di genere, dello spazio delle donne nella società, delle relazioni di potere tra i sessi, degli immaginari di femminilità, dei corpi come dispositivi politici di rappresentazione e militanza. Anche quest’anno M9-Museo del ’900 si impegna nella narrazione della storia delle relazioni di genere e della trasformazione della società avviata nel corso del Novecento con tre appuntamenti che indagano in dettaglio questioni politiche di primo piano, tanto nel secolo scorso, quanto oggi.

La rassegna "Donne, corpi, genere" si concentra su tre grandi questioni che riguardano la salute della donna, la politica, le istituzioni, il linguaggio, le identità di genere, gli stereotipi e le trasformazioni delle rappresentazioni pubbliche in tema di rapporti tra i sessi. Lo spunto alla riflessione nasce da alcuni volumi di recente pubblicazione che saranno presentati nell’auditorium Cesare De Michelis.

Il libro

Irene Vella nel suo libro Viaggio andata e ritorno dalla prigione dell’obesità (Feltrinelli, 2023) – con la prefazione di Giovanna Botteri e le illustrazioni di Carmelo Garofalo – ha deciso di raccontare con estrema sincerità la sua esperienza, gli anni d‘inferno che ha attraversato prima di comprendere che non basta la buona volontà per dimagrire, soprattutto quando i chili di troppo sono aumentati in tal misura da aver raggiunto un "punto di non ritorno".

In base alla sua esperienza rivendica il diritto di poter dire che un corpo grasso è pericoloso per la salute. Ma, badate bene, «non brutto, non osceno, tanto da dover essere coperto: solo una fucina di future complicazioni fisiche», che peraltro lei stessa ha vissuto in prima persona. Ma a poco valgono i consigli del proprio medico, le preoccupazioni di chi ci sta vicino, marito, figli, parenti, amici, se non maturiamo da soli la decisione di prenderci cura di noi stessi e di chiedere aiuto. Se non abbiamo soprattutto il coraggio di cercare di comprendere le ragioni profonde che ci portano a mangiare troppo e quindi a ingrassare a dismisura. Perché la causa può essere, certo, dovuta a disfunzioni metaboliche, ma è anche vero che spesso sta nella nostra testa, dipende da questioni psicologiche, come ogni dipendenza. Perché quella dal cibo è una vera e propria dipendenza. L’autrice ricostruisce il percorso che l’ha portata all’intervento chirurgico di sleeve gastrectomy, vale a dire la riduzione dell’ottanta per cento dello stomaco (chirurgia bariatrica), con la conseguente perdita, nel corso di alcuni mesi, di ben 42 chili.

L'autrice

Irene Vella, giornalista, scrive da sempre, raccoglie emozioni e le trasforma in storie. Oggi è editorialista di punta del magazine femminile “DiLei”, dividendosi tra articoli e interviste in streaming nella sua rubrica. Nel 2012 è inviata televisiva per il Cristina Parodi live a La7; da allora ha lavorato a lungo per tutte le reti nazionali, in programmi come Verissimo, Pomeriggio 5 e Mattino 5, e ha collaborato con le principali riviste femminili italiane (“TuStyle”, “Donna Moderna”, “Vanity Fair” e “Grazia”). A marzo del 2020 pubblica su Facebook la sua poesia La primavera non lo sapeva, diventata virale in rete, tradotta in 22 lingue. Dopo aver risalito la spirale dell’obesità, oggi pratica kick boxing e va alla scoperta di nuovi dolci, autodefinendosi con ironia “la giornalista che sussurra alle pasticcerie e alla primavera”. Un chilo alla volta è il suo ultimo libro.