"Un curioso accidente" di Carlo Goldoni in prima nazionale a Venezia

Dopo il successo di Spettri, il dramma di Ibsen che ha animato i palcoscenici di 14 teatri italiani per un totale 64 recite, il regista lituano Rimas Tuminas torna a Venezia per confrontarsi ora con un testo di Carlo Goldoni. Giovedì 20 aprile (ore 20.30) debutta in prima nazionale al Teatro Malibran Un curioso accidente, un classico poco frequentato del Settecento che Tuminas sceglie per affrontare in scena problematiche sociali e politiche della realtà contemporanea.

Lo spettacolo, una nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale che resterà in cartellone al Malibran fino a domenica 23 aprile, si inserisce nell’ambito di “Goldoni 400”, il progetto di celebrazioni per i 400 anni del Teatro Goldoni promosso dal TSV assieme al Comune di Venezia e alla Regione del Veneto. Sul palco, gli interpreti Luciano Roman, Valerio Mazzucato, Margherita Mannino, Alberto Olinteo, Emilia Piz, Daniele Tessaro e Sara Verteramo, danno nuova vita a una storia che racconta la crudeltà umana e i pericoli che ne derivano, una vicenda drammatica ma anche esilarante di una famiglia in cui padre e figlia usano gli altri come marionette di un personale gioco al massacro.

Le scene sono di Youlian Tabakov, i costumi di Eleonora Rossi, mentre a curare le luci e il sound design sono rispettivamente Nicolò Pozzerle e Andrei Mirnyi.

Orari 20 > 23 aprile 2023