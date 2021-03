Un'oasi di pace e di spiritualità francescana in sestiere Castello

Riceviamo e pubblichiamo:

"Questa visita guidata vi porterà a scoprire dapprima angoli nascosti del suggestivo sestiere di Castello e, poi, San Francesco della Vigna, dove Sansovino e Palladio hanno lasciato la propria testimonianza rendendo questo luogo uno dei maggiori capolavori del Rinascimento veneziano.

Visiteremo la chiesa con il suo interno, i misteri cabalistici, i chiostri, la Cappella dove l'Angelo apparve a S. Marco, nonché il giardino-orto segreto, fra i più grandi di Venezia e ancora vissuto e curato dai frati: un'esperienza inedita e indimenticabile!

La nostra visita sarà arricchita da brevi letture francescane e dalle note solenni dell'organo della chiesa, suonate apposta per voi.

Sarà una preziosa occasione di meditazione spirituale e di intimo raccoglimento.



Info e prenotazione obbligatoria a

prenotazioni@voxartes.it oppure Tel. 351 5418518



Per l'accessibilità del percorso vi invitiamo a contattarci

Le nostre attività si svolgono nel rispetto delle norme COVID19

Previsto l’utilizzo di auricolari per consentire l’adeguato distanziamento dei partecipanti

Gli eventi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti"