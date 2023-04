A Mirano "Una corsa per Gianca"

Mirano è una delle 30 città italiane che ospiterà la manifestazione “Corritalia - insieme per i beni culturali, sociali ed ambientali”. In occasione della trentesima edizione diventa “Corritalia - Una corsa per Gianca” in quanto AiCS Comitato Provinciale di Venezia la promuove per domenica 16 aprile in collaborazione con l’Associazione La Colonna Lesioni spinali APS. L’obiettivo dell’iniziativa sarà quello di raccogliere fondi per l’Associazione La Colonna, nata da un’idea del miranese Giancarlo Volpato, che sostiene la ricerca scientifica per la cura delle lesioni al midollo spinale.

Partenza alle ore 9.30 da viale delle Rimembranze per due percorsi a scelta di 6 o 12 km che attraverseranno il centro e le aree verdi di Mirano. La corsa podistica non è competitiva ed è aperta a tutti i cittadini, senza esclusione di età e dunque anche ai non tesserati AICS. Possono partecipare podisti, Nordic walkers, camminatori, anche assieme agli amici quattro zampe, ognuno al passo che preferisce.

La manifestazione, promossa dalla Direzione Nazionale AICS in tutto il territorio nazionale, intende ribadire l’obiettivo di unire idealmente l’impegno per la promozione sportiva, con l’impegno sociale. Per queste finalità ha ricevuto il patrocinio del Ministero delle politiche sociali, Ministero dell’ambiente, della Regione Veneto, della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Mirano.

Percorso e regolamento sono disponibili online.