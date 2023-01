Riparte la programmazione domenicale del Teatro Momo con "Una storia sottosopra"

Domenica a Teatro, stagione teatrale per famiglie e ragazzi del Teatro Momo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione Arteven circuito multidisciplinare regionale, riapre i battenti dopo la pausa festiva con uno speciale doppio appuntamento.

Domenica 15 gennaio, alle ore 11.00 e alle ore 16.30, va in scena Una storia sottosopra della compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi, diretto da Andrea Buzzetti, Enrico Montalbani e Carlotta Zini con le interpretazioni degli stessi Buzzetti e Zini.

La trama

Due personaggi abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti e osservano le cose da due diversi punti di vista. Ognuno vive la propria vita abitudinaria con le proprie certezze, le proprie paure, con il timore, e la curiosità, di incontrare altri. L’unico elemento in comune tra i due è un piccolo gatto rosso che abita entrambi i piani. Sarà la fuga del loro amico a quattro zampe a farli finalmente incontrare, e a dare vita a un inseguimento che diventerà presto un viaggio pieno di scoperte e stupori. Una ricerca che pian piano unirà i due protagonisti e li porterà a perdersi e a godere il loro cammino, fino quasi a dimenticare la ragione del loro incontro. Così, forse per caso, o forse no, gli spazi si capovolgeranno e i punti di vista si incroceranno in uno spazio nuovo, rovesciato, condiviso.

Un spettacolo in continua trasformazione visiva, dove gli oggetti e gli spazi cambiano aspetto a seconda degli occhi di chi guarda. Una scenografia creata da fogli di carta illustrati che si srotolano dando vita ad ambientazioni diverse: dal grigio della città, al verde dei prati, passando per l’acqua fresca di un ruscello…

Le illustrazioni, di Enrico Montalbani, si svelano riempiendo lo spazio e facendo da sfondo a un incontro poetico e magico, in un’atmosfera sospesa nel tempo.