Al Toniolo arriva Massimo Popolizio con lo spettacolo "Uno sguardo dal ponte"

Dopo il trionfale inizio con lo spettacolo dei Momix, è affidato all’attore italiano Massimo Popolizio l’avvio della nuova stagione di prosa del Teatro Toniolo: dal 7 al 12 novembre va in scena "Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller ed è sempre Popolizio a curare la regia e a introdurre lo spettacolo con queste parole: «Un testo che chiaramente assomiglia molto ad una sceneggiatura cinematografica, e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Alla luce di tutto il materiale che questo testo ha potuto generare dal 1955 (data della sua prima rappresentazione) ad oggi, cioè film, fotografie, serie televisive credo possa essere interessante e “divertente” una versione teatrale che tenga presente tutti questi “figli”».

Lo spettacolo

«Tutta l’azione è un lungo flash-back: Eddie Carbone, il protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto – spiega sempre Popolizio –. Per me è una magnifica occasione per mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia molto ad una sceneggiatura cinematografica, e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Alla luce di tutto il materiale che questo testo ha potuto generare dal 1955 (data della sua prima rappresentazione) ad oggi, cioè film, fotografie, serie televisive credo possa essere interessante e “divertente” una versione teatrale che tenga presente tutti questi “figli”. Una grande storia… raccontata come un film… ma a teatro. Con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film. Ci sarà un ponte, ci sarà una strada e in questa strada dei mobili, che sono la memoria della famiglia Carbone… Arriva l’avvocato Alfieri, la sua funzione somiglia a quella di un coro greco, è presente nel racconto e al contempo è spettatore fuori dalla scena, ci introduce nella vicenda che, non dobbiamo dimenticare, trae origine da un fatto di cronaca nera dal quale Miller fu profondamente turbato».

Venerdì 10 novembre, alle ore 18.00 sempre al Toniolo, si terrà l'incontro pubblico con Popolizio. Conduce l'incontro Claudia Vigato. Ingresso libero previa prenotazione sul sito del teatro.