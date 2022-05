Venezia, le origini del mito e la creazione della leggenda

Il mito di Venezia nasce da molto lontano: per andare indietro nel tempo, scoprendo i luoghi e le suggestive tracce della nascita della città, Il Circolo Veneto organizza "le uscite del sabato", con il primo appuntamento fissato per il 7 maggio 2022.

Un itinerario per scoprire la verità oltre la leggenda, sedimentata da secoli, di una Serenissima erede delle glorie e delle ceneri dell’impero romano d’occidente e della sua cultura, arte e civiltà. E per comprendere le vicende che portarono gli abitanti delle città romane dell’entroterra a migrare tra le paludi per mettersi in salvo dai barbari, a partire dal 25 marzo 421.

Come e quando nacque la "mitogenesi marciana"? E come utilizzò nei propri simboli il Patriziato veneto questa investitura per rendersi magnifico agli occhi del mondo? Il primo "Museo" d'Europa e la sua originaria dorata cornice sveleranno storie di uomini e di scoperte della Venezia del '500 e del suo collezionismo antiquario e permetteranno di capire come la Dominante plasmò frammenti di quell'antico fino a renderli simboli di un Nuovo Ordine.

Programma

Ore 09.30: Ritrovo a Venezia - P.le Roma (Ponte di Calatrava). Spostamento in Vaporetto Actv a Rialto per poi proseguire a piedi fino a San Marco. Visita Guidata al Museo Archeologico Nazionale di Venezia. Visita Guidata alla Scala Contarini del Bovolo.

Ore 13.00 Eventuale pranzo (costo previsto euro 35) obbligatoria la prenotazione entro il 3 maggio

Ore 15.00 Visita Guidata a Palazzo Grimani.

Ore 16.30 Termine della visita e saluti finali.

Costi e Info

Museo archeologico nazionale: ingresso gratuito per i residenti nel comune di Venezia con documento di identità; per i non residenti il biglietto è di 25,00 euro (13,00 euro per gli over 65) e comprende l'ingresso a tutti i musei di Piazza San Marco (Palazzo Ducale, Museo Correr e Libreria Marciana) da poter utilizzare anche in altra data.

Palazzo Grimani: ingresso 12,00 euro per tutti

Scala Contarini del Bovolo: ingresso gratuito per i residenti nel comune di Venezia con documento di identità; per i non residenti il biglietto è di 8,00 euro (6,00 euro per gli over 65).

Iscrizioni al raggiungimento del numero prefissato entro il 3 maggio a info@ilcircoloveneto.eu