A Mirano le testimonianze dei sopravvissuti al disastro del Vajont

Venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 20:45, presso il Teatro di Villa Belvedere a Mirano, la locale sezione "Alberto Azzolini del Club Alpino Italiano, in collaborazione con il Comune di Mirano, per celebrare il sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont organizza una serata con Renato Migotti, presidente dell'associazione "Vajont - il futuro della Memoria", intitolata Vajont 1963-2023. Le acque della Memoria. L'incontro rientra nel novero delle manifestazioni programmate nel primo “Festival dell'acqua" istituito dal Comune di Mirano.

«Prima il fragore dell’onda, poi il silenzio della morte, mai l’oblio della memoria» queste le parole impresse nella targa apposta all'ingresso del cimitero monumentale delle Vittime del Vajont a Fortogna. Dopo anni di silenzio e oblio, dalla fine degli anni ’90 si è (ri)costituita attorno a questa vicenda una comunità mnemonica. È anche grazie a una distanza temporale dagli eventi che è stato possibile avviare processi di memorializzazione, legati soprattutto alla volontà dei superstiti di trasmettere le loro storie alle generazioni che non hanno vissuto né il tempo del Vajont, né tantomeno quello che ha preceduto questa “cesura temporale”.

Le testimonianze dei sopravvissuti al disastro del Vajont vanno ascoltate e preservate quali tasselli di una storia che necessita della memoria per continuare a vivere, perché ciò che c’è di più importante non è il ricordo in sé, ma la consapevolezza: conoscere e capire sono fondamentali per non ripetere gli errori del passato e prendere decisioni sia per il nostro presente che per il nostro futuro. Il documento annuale redatto dall’organizzazione meteorologica mondiale, dedicato al monitoraggio e alla gestione dell’acqua stilato dall’ente intergovernativo delle Nazioni Unite testimonia come, dall’inizio del nuovo millennio, tre disastri naturali su quattro sono stati provocati dall’acqua.

Il tema della serata serve anche per riflettere su tante altre catastrofi che ancora oggi avvengono direttamente o indirettamente a causa dell'uomo. I cambiamenti climatici cui stiamo assistendo, con le relative disgrazie, e lo sfruttamento dei territori sono temi che si legano indissolubilmente con quanto avvenuto sul Vajont.