A 60 anni dalla tragedia del Vajont, spettacolo al Teatro Goldoni di Venezia

Trent’anni fa Il racconto del Vajont era la voce e il corpo di Marco Paolini. La sera di lunedì 9 ottobre 2023, nel 60º anniversario della tragedia del Vajont che costò la vita a 2000 persone, diventerà VajontS 23, azione corale di teatro civile messa in scena in contemporanea in 130 teatri dall’Alto Adige alla Sicilia e anche all’estero. Venezia e Padova comprese.

Il Teatro Stabile del Veneto prenderà parte a questo rito collettivo con due serate ospitate al Teatro Goldoni di Venezia e al Teatro Verdi di Padova coordinate da Marco Paolini. A Venezia sarà Sandra Mangini a coordinare un cast di primo piano composto da Ottavia Piccolo, Carlo & Giorgio, Maria Roveran, Gianmarco Busetto, Eleonora Fuser, Luciano Roman, Giacomo Rossetto, Anna Tringali e con un secondo gruppo di allieve e allievi del II anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni.

La storia del Vajont riscritta, 25 anni dopo il racconto televisivo, da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli, non e? piu? solo un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma diventa una sveglia. Un racconto pronto a fermarsi alle 22.39, l’ora in cui la montagna frano? nella diga, e a moltiplicarsi in un coro di tanti racconti per richiamare l’attenzione su quel che potrebbe ancora accadere. A maggior ragione in tempo di crisi climatica che non ammette inerzie o mancati calcoli del rischio.