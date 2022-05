Valentina Ciardelli e Anna Astesano in concerto alle Sale apollinee

La stagione “Musica con le Ali” 2022 nelle Sale apollinee del Teatro La Fenice di Venezia prosegue giovedì 19 maggio con il concerto che vedrà le giovani e talentuose musiciste Valentina Ciardelli e Anna Astesano impegnate in un inusuale quanto suggestivo accostamento di contrabbasso e arpa.

Le due interpreti eseguiranno trascrizioni tratte da Ravel e Puccini - i Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé di Ravel (Trascriz. V.S. Ciardelli), Madama Butterfly e "V'e' nella selva oscura una leggenda" Fantasia su Le Villi di Puccini (Trascr. V.S. Ciardelli) - e Randori Suite, composizione della stessa Ciardelli proposta in anteprima assoluta.

Valentina Ciardelli

BBC Music Magazine Rising star 2020, Valentina Ciardelli è una compositrice e contrabbassista. Inizia a suonare il contrabbasso nel 2009 e dopo 4 anni si diploma a Lucca (presso l’Istituto Musicale “Luigi Boccherini”) con lode. Attualmente esplora a livello internazionale un nuovissimo repertorio solistico e cameristico per il suo strumento ed è attiva come compositrice. Ha partecipato, da finalista o vincendo, a diverse audizioni per orchestre giovanili in Italia e all’estero (GMJO Academy 2016, Southbank Sinfonia, BBC Symphony Orchestra) e a concorsi solistici (Banff Centre, Joseph Vivian Strings Competition). È assistente nella classe di Leon Bosch al Trinity Laban Conservatoire of Music e come professore al London Performing Academy of Music.

Anna Astesano

Conclusi il Bachelor e Master presso il Conservatoire National Supérieur de Musique di Lione, Anna Astesano termina i propri studi presso il Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra, nel corso di Postgraduate Advanced Diploma. Negli anni 2014-2015 è l’arpista dell’Accademia del “Teatro alla Scala” di Milano. Nel triennio 2015-2018 è la prima arpa dell’Orchestra “Luigi Cherubini” diretta da Riccardo Muti. Si è inoltre esibita come solista o in ensemble di musica da camera nelle più prestigiose sale daconcerto londinesi, tra cui la Purcell Room, Queen Elizabeth Hall, St Martin’s In-the-Fields e Wigmore Hall. Attualmente Anna Astesano è docente presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.