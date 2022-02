Vanessa Incontrada a teatro con "Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?"

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta da venerdì 18 a domenica 20 febbraio sono sul palco del Teatro Toniolo con la commedia Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?, della stagione di prosa del Settore cultura, in collaborazione con il circuito Arteven.

Il titolo richiama una sorta di frase tormentone per la generazione dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter inseguire successo e carriera, ma non abbastanza adulta da poter smettere di ironizzare su se stessa. Donne e uomini con l’animo diviso tra ambizioni e bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un'esistenza dipendente dalla tecnologia, che non lascia spazio a sane relazioni interpersonali.

Cosa succederebbe se queste stesse persone, per uno scherzo, si trovassero protagoniste di un reality show televisivo? E lo spettacolo è proprio queso, un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull'ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Gabriele Pignotta dipinge così il ritratto della sua generazione affidando alla carismatica Vanessa Incontrada il ruolo della protagonista.