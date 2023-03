La quotidianità fra sorelle in scena al Teatro a l’Avogaria di Venezia

Penultimo appuntamento con i “Martedì dell’Avogaria”, la rassegna che, al Teatro a l'Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) presenta il meglio della giovane drammaturgia nazionale.

Martedì 28 marzo va in scena Variabili di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli per la regia di Marco De Rossi. Due ragazze vivono un'essenziale quotidianità fatta di parole non dette, omissioni, fastidi e piaceri che delineano un rapporto tra due persone che si conoscono troppo bene. Un mistero si sviluppa attorno ad atteggiamenti inconsueti, e attorno a una ciambella che deve essere mangiata. Una delle due nasconde qualcosa e quale sia il reale problema si scopre solo alla fine, in un delirio onirico che riassume e riporta alla mente le parole di tutto lo spettacolo: il disturbo alimentare. Il perché, le cause e le ragioni per cui si finisce in questo tunnel infernale forse stanno nelle "Variabili" di ciascuno di noi, quelle "Variabili" che nella vita non puoi scegliere ma che ti capitano in sorte.

Lo spettacolo scava sempre più a fondo nell’animo umano fino a non riuscire più a definire ciò che è reale e ciò che viene prodotto dalla mente malata di una delle due protagoniste. La realtà e la mente si fonderanno in un gioco di specchi, in un puzzle, sempre più slegato dalle regole della ragione.