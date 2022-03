Vein: anteprima italiana del nuovo album 'Our roots' al Teatro La Fenice

Nati artisticamente a Basel più di dieci anni fa, con centinaia di concerti alle spalle in più di trenta nazioni e collaborazioni con giganti come Dave Liebman e Greg Osby, i VEIN rimangono tra le più originali espressioni del jazz europeo della loro generazione, acclamati da numerosi media internazionali inclusi Telegraph, Guardian e JazzFm che hanno acclamato in lungo e largo i precedenti 'The Chamber Music Effect' (2016), 'VEIN plays RAVEL' (2018) e 'Symphonic Bop' (2019).



Il 12 marzo, qualche giorno prima della pubblicazione di Our Roots, fuori il 18, i VEIN saranno in Italia al Teatro La Fenice per Veneto Jazz, prima occasione per suonare dal vivo le tracce di questo nuovo lavoro.



Il trio svizzero formato da Michael Arbenz (piano), Thomas Lähns (bass) e Florian Arbenz (drums) continua il percorso di ricerca musicale dimostrando, ancora una volta con grande personalità, le affinità estetiche della musica classica con il linguaggio tipicamente jazzistico.



Adottando un nuovo approccio verso i maestri del passato, questa volta l'attenzione si sposta sulle opere di alcuni dei più famosi compositori classici, con un'interpretazione distintiva che porta i brani a un nuovo livello e a qualcosa di inaspettato, pur mantenendo ancora un legame con l'originale.



I compositori e le opere che ispirano 'Our Roots' provengono da epoche completamente diverse. Una rivisitazione della Quinta di Beethoven e l'Aria di Mozart dal Flauto Magico si affiancano a composizioni che utilizzano come punto di partenza 'Firebird' di Stravinsky, 'Pictures at an Exhibition' di Mussorgsky e il 'Double Bass Concerto' di Hans Werner Henze.



Un repertorio che ha avuto un'influenza lunga e duratura sui viaggi musicali dei tre strumentisti e che sarà splendido ammirare anche dal vivo.