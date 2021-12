Percorso sulla storia di Venezia per i 1600 anni: ultimo appuntamento in streaming

Mercoledì 15 dicembre alle 21.30, sulla pagina Facebook dell'Associazione Veneziana Albergatori si terrà l'ultimo appuntamento del percorso sulla storia di Venezia, organizzato in occasione dei 1600 anni della città. Per l’ultima tappa Nicola Bergamo, storico a cui Ava si è affidata per gestire il percorso, ha scelto un tema un po' controverso: "Venezia e l'Islam". Come al solito l'incontro sarà introdotto dal direttore dell'Associazione, Claudio Scarpa, e moderato dallo storico Nicola Bergamo. Ospite sarà il professor Marco di Branco (Università La Sapienza), tra i più grandi esperti italiani della storia dell'Islam.

Questo ultimo incontro conclude il ciclo di webinar organizzato da AVA con la collaborazione dello storico e bizantinista Bergamo. Gli appuntamenti, più o meno uno al mese, hanno riscosso un ottimo successo di pubblico in questi mesi: nel corso di ogni serata si sono collegate centinaia di persone che hanno proposto moltissime domande ma anche spunti. I video sono ancora visibili sulla pagina dell’Ava.

«Un seguito quasi inaspettato. - conferma Bergamo - Segno di quanto il tema sia di interesse ma anche di quanto i relatori proposti, storici tra i più apprezzati e stimati del mondo accademico, siano ritenuti autorevoli». Questa sera l’ultimo appuntamento, con la volontà di Ava di continuare con le iniziative culturali: «Questa celebrazione non è, per noi, solo un avvenimento commerciale. - aggiunge il direttore dell’Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa - Gli albergatori sono i primi, da cittadini e operatori di Venezia, a voler ricordare la storia e le vicende che hanno portato la nostra città a essere quella che è oggi, ma anche un luogo così amato in tutto il mondo».