Venezia Comics: torna a Forte Marghera il festival del fumetto e della cultura pop

Torna, nella tradizionale sede di Forte Marghera, la decima edizione di “Venezia Comics” unitamente al secondo “Japan Days”: l’appuntamento, promosso dall’associazione culturale “Venezia Comix”, col patrocinio del Comune di Venezia e la collaborazione di Fondazione Forte Marghera, Cooperativa Controvento, associazione “Tana dei Goblin” e “Rete Italiana Festival del Fumetto, è fissato per sabato 6 e domenica 7 maggio 2023.

In programma due giornate piene di appuntamenti e proposte: dai laboratori dedicati ai bambini dai 6 anni in su alle esibizioni di Random Dance K-pop, dai concerti musicali alle esibizioni sportive di arti marziali giapponesi, dalla personale del grande fumettista manga Massimo Dall’Oglio alla tradizionale mostra mercato, con 40 espositori, che offrirà fumetti, giochi e una serie di altri eventi.

PROGRAMMA COMPLETO DI VENEZIA COMICS 2023

Da non perdere la prima presentazione fisica del webcomic “Venezia, la più antica Città del futuro”, una storia lunga 41 strip, per un totale di 123 vignette, che non solo ha intrattenuto per dieci mesi i follower dei canali Instagram di “Venezia 1600”, ma che, attraverso l’espressione di una preferenza, li ha anche resi partecipi del suo stesso sviluppo.