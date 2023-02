Alla Querini Stampalia si parla di "Venezia in fotografia"

In occasione della mostra Graziano Arici. Oltre Venezia ‘Now is the Winter of our Discontent’ prosegue il ciclo di incontri e approfondimenti con autori, esperti e addetti ai lavori proposto dalla Fondazione Querini Stampalia e a cura di Lorenza Bravetta, per riflettere sul valore dell’immagine nella cultura contemporanea e sul ruolo degli archivi fotografici, a partire dai temi della ricerca dell’autore.

Secondo appuntamento giovedì 23 febbraio, alle ore 18 per approfondire il tema "Venezia in fotografia": la città lagunare, crocevia di genti e culture, è senza dubbio una delle città più fotografate al mondo. Con la sua laguna e il territorio circostante, è stata oggetto di grandi trasformazioni architettoniche e urbanistiche che la fotografia non solo ha documentato, ma ha contribuito a creare. Un laboratorio di futuro che attinge incessantemente al proprio patrimonio iconografico, nella ricerca di un delicato equilibrio tra innovazione e tradizione. Intervengono Matteo Ghidoni, architetto, Stefano Graziani, fotografo e Giovanna Silva, editore. Modera Saul Marcadent, ricercatore Università IUAV, Venezia. L'incontro è libero fino a esaurimento posti.



L’incontro è preceduto, alle ore 17, dal percorso guidato alla mostra sullo stesso tema: "Venezia in fotografia". Il percorso è compreso nel biglietto di ingresso alla Fondazione e su prenotazione a didattica@querinistampalia.org.

I prossimi appuntamenti

Gli approfondimenti proseguono nei prossimi mesi, sempre alla presenza di esperti e addetti ai lavori con "Fotografia e società" il 23 marzo, per concludersi il 20 aprile con "Fotografia e archeologia". Ogni appuntamento è preceduto da un percorso guidato alla mostra (alle ore 17) con focus sul tema specifico trattato durante l’incontro.



Inoltre, a corollario della mostra, un sabato al mese alle ore 16 (11 marzo, 29 aprile), vi sarà una visita guidata compresa nel biglietto di ingresso alla Fondazione. Richiesta la prenotazione via mail.