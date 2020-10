Venezia Jazz Fest, rinviati tutti i concerti dell'edizione autunnale del festival

Venezia Jazz Festival Fall edition #3 termina i suoi concerti con la giornata di oggi. Il festival veneziano di musica jazz nella sua edizione autunnale, infatti, ha deciso di rimandare tutti i concerti in programma fino al prossimo 24 novembre a data da destinarsi. Quello che doveva essere il festval della rinascita, per cause di fornza maggiore e dopo la firma del DPCM del 25 ottobre 2020, si è dovuto, per ora, interrompere.

È forte il dispiacere degli organizzatori della consueta rassegna di musica jazz a Venezia ma si ringraziano, ad ogni modo, gli organizzazioni culturali e locali che hanno collaborato con il festival, studiando e mettendo in pratica un accesso e una fruizione dei concerti in sicurezza per il pubblico, gli spettatori che hanno partecipato alle prime settimane di concerti, gli artisti che hanno suonato e quelli che non hanno potuto farlo per aver prodotto progetti che in un futuro saranno riprogrammati per essere fruiti dal pubblico in presenza.

Per informazioni sui concerti rinviati o annullati consultare il sito www.venetojazz.com o scrivere a jazz@venetojazz.com