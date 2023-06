Al via la nuova edizione di Venezia Jazz Festival con Omar Sosa, Daniel García e Ma-Rea

L’atteso ritorno di Paolo Conte in Piazza San Marco segna la XV edizione di Venezia Jazz Festival, il festival firmato da Veneto Jazz che porta in laguna il meglio della musica jazz e contemporanea internazionale. Il concerto dell’amato cantautore, in programma il 9 luglio, sarà accompagnato da una serie di appuntamenti volti a scoprire alcuni dei luoghi più affascinanti della città, sulle note di ricercati artisti da ogni continente.

Il programma

Le diverse anime della musica delle Americhe e le radici afro-cubane percorrono il linguaggio universale del pianista Omar Sosa (piano,keyboards, loop & sampling). Uno stile unico, il suo, di audacia e ritmo, che in una carriera pluridecennale l’ha portato a collaborare con artisti come Paquito D’Rivera, Giovanni Hidalgo e Trilok Gurtu e a raggiungere ben sette nomination ai Grammy Awards. Sarà in piano solo alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice per portare la sua musica influenzata dalle percussioni, come tratto caratterizzante (23 giugno, due set alle 19.00 e alle 21.00).

L’Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini all’Isola di San Giorgio Maggiore ospita BGKO – Barcelona Gipsy balKan Orchestra, un ensemble di sette elementi provenienti da diversi paesi (Spagna, Italia, Grecia, Francia, Serbia e Ucraina) che interpreta in uno stile raffinato ed impeccabile la musica tradizionale di Balcani, Medioriente e coste del Mediterraneo (24 giugno, ore 19.30).

Scava in profondità nella musica della sua terra Daniel García, una delle voci più emozionanti e influenti della nuova generazione del jazz spagnolo. Il pianista, in trio, fonde jazz contemporaneo, musica classica, elettronica e rock e altre influenze, in un racconto altamente personale e riconoscibile. Sarà alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice il 29 giugno (ore 19.30).

I musicisti austriaci Klaus Paier (fisarmonica, bandoneon) e Gerald Preinfalk (violoncello) e la croata Asja Valcic (sax e clarinetto) danno vita ad un trio davvero affascinante che segna una nuova era creativa. In equilibrio fra libertà e forma, musica complessa e melodie avvincenti, alle Sale Apollinee presentano Fractal Beauty (5 luglio, ore 19.30). Ad aprire il concerto un nuovo talento del jazz italiano, il pianista Simone Locarni, finalista del premio Tomorrow’s Jazz.

Il tango e le sue contaminazioni tornano il 6 luglio (ore 19.30) all’altana dello Splendid Venice Hotel con i Ma-Rea di Massimo Tagliata (fisarmonica) e Andrea Dessì (chitarra): aperitivo in musica fra le suggestioni del jazz più mediterraneo.

Una visione panoramica della musica samba, dalle sue radici ai giorni nostri, è offerta dal violoncellista, compositore, arrangiatore, direttore e produttore brasiliano Jaques Morelenbaum con il suo CelloSam3aTrio, arricchito dalla voce di Paula Morelenbaum. All’Auditorium Lo Squero (22 luglio, ore19.00) presenta brani originali e di compositori brasiliani (Antonio Carlos Jobim, Egberto Gismonti, Milton Nascimento, Gilberto Gil e tanti altri) con i quali nella sua lunga carriera ha collaborato.

Il Laguna Libre, jazz club del festival, affianca la programmazione di Veneto Jazz con un ricco calendario di eventi, ospitati sotto il cielo di Fondamenta Cannaregio, una delle più popolari in città, in programma tutti i giovedì, venerdì e sabato dal 25 giugno al 24 settembre. Fra i concerti da non perdere il senegalese Lamine Cissokho, suonatore di kora, antico strumento dei popoli mandingo dell'Africa occidentale (25 giugno); l’argentino Esteban Maxera Trio, fra sonorità sudamericane e funk (14 luglio); l’afro-jazz e samba della brasiliana Nilza Costa in quartetto (15 luglio); il duo del pianista Dario Carnovale e del contrabbassista Lorenzo Conte (21 luglio); l’imperdibile World jazz Jam con ospiti Jaques Morelenbaum, Paula Morelenbaum, Lula Galva?o, Rafael Barata (23 luglio), dopo il concerto ufficiale all’Auditorium Lo Squero (22 luglio).

Dal 3 al 5 agosto, infine, si terrà a Combo (ex Convento dei Crociferi) la quinta edizione del Moog Summer Camp, diretto da Enrico Cosimi, il seminario dedicato alle apparecchiature Moog ed ai sintetizzatori elettronici, con l’assegnazione della seconda borsa di studio intitolata a Marcello Mormile. A conclusione del workshop masterclass e performance di violino e synths di Francesca Guccione, compositrice ed endorser Moog, partner del progetto (Combo, 5 agosto, ore 21.30).

Venezia Jazz Festival è organizzato da Veneto Jazz con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione del Veneto, con il patrocinio della Città di Venezia e in collaborazione Teatro La Fenice e Fondazione Giorgio Cini.