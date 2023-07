Torna il Venezia Jazz Festival con tre concerti nella città lagunare

Ancora musica live in Laguna per la XV edizione di Venezia Jazz Festival, il festival firmato da Veneto Jazz. In attesa del concerto Paolo Conte, in programma il 9 luglio in Piazza San Marco, il festival entra nel vivo con tre raffinati eventi.

Mercoledì 5 luglio (ore 19.30) alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice i musicisti austriaci Klaus Paier (fisarmonica, bandoneon) e Gerald Preinfalk (violoncello) e la croata Asja Valcic (sax e clarinetto) danno vita ad un trio davvero affascinante che segna una nuova era creativa. In equilibrio fra libertà e forma, musica complessa e melodie avvincenti, presentano Fractal Beauty. Ad aprire il concerto un nuovo talento del jazz italiano, il pianista Simone Locarni, finalista del premio Tomorrow’s Jazz.

Il tango e le sue contaminazioni tornano giovedì 6 luglio (ore 19.30) all’altana dello Splendid Venice Hotel con i Ma-Rea di Massimo Tagliata (fisarmonica) e Andrea Dessì (chitarra): aperitivo in musica fra le suggestioni del jazz più mediterraneo. I MA-REA nascono nel 2006 fondati dal chitarrista Andrea Dessì e dal fisarmonicista Massimo Tagliata. Da subito riscuotono un grande consenso di pubblico e critica sia per le i brani originali e lo stile jazz flamenco di Andrea Dessì, che per il virtuosismo istrionico di MassimoTagliata. Si esibiscono nei festival e nei teatri Italiani più importanti. Collaborano con il sassofonista argentino Javier Girotto, con Fabrizio Bosso, Mietta e la ballerina di flamenco Raquel Martinez. Nel 2012 viene pubblicato il brano “Non vivo più senza te” di Andrea Dessì e Biagio Antonacci, con la fisarmonica solista di Massimo Tagliata. Il brano, scritto per il Ma-rea da Dessì, è un brano jazz e diventa una hit pop che segna in modo definitivo il successo delle influenze musicali mediterranee del gruppo, sia nel jazz che nel pop. Concerto, aperitivo e petit food a 25 euro a persona (tel. 041.5200755).

Infine, al Laguna Libre, venerdì 7 luglio, dalle 20.45, il Collettivo di Lagunaria & friends, con Giovanni Dell’Olivo alla chitarra e voce, Stefano Ottogalli alla chitarra, Walter Lucherini alla fisarmonica e Serena Catullo come voce e altri ospiti d’eccezione rende omaggio, a tre anni di distanza dalla scomparsa, ad Alberto D’Amico, il cantore della Venezia dei vinti.