Porte di Mestre presenta il libro "Venezia Misteriosa" di Alberto Toso Fei

Il 25 marzo 2021 Venezia ha festeggiato i suoi 1600 anni e il Centro Commerciale Porte di Mestre ha deciso di celebrare questo importante anniversario con un progetto speciale: un suggestivo volume realizzato insieme al giornalista, scrittore e saggista veneziano Alberto Toso Fei e al fotografo Maurizio Rossi.

Il libro, intitolato “Venezia misteriosa”, sarà presentato martedì 27 luglio in una cornice davvero unica: la Sala della Musica di Ca’ Sagredo a Venezia. Sarà un’occasione per scoprire un’opera che unisce la magia dei racconti di Alberto Toso Fei ai bellissimi scatti del fotografo di Burano Maurizio Rossi, che ci accompagneranno alla scoperta di 10 misteri e di altrettanti luoghi che li ospitano. In più i lettori diventeranno anch’essi protagonisti delle storie, grazie ad un curioso gioco interattivo che, attraverso immagini adesive che ricordano le classiche figurine, consente di ricostruire curiosi dettagli legati alle storie raccontate.

Per partecipare all’evento di martedì 27 luglio, alle ore 18.30 nella Sala della Musica di Ca’ Sagredo a Venezia, è necessario iscriversi sul sito. I posti sono limitati e tutti i partecipanti riceveranno una copia gratuita del libro. Un’occasione unica per scoprire da vicino un volume affascinante, che reinterpreta la storia e le leggende del territorio in una chiave moderna e sorprendente.

