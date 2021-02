Venezia nascosta: Dorsoduro e i suoi tesori

Riceviamo e pubblichiamo:

"Venite a scoprire una Venezia lontana dai circuiti più battuti, in tutta sicurezza: scopriremo una città vivace attraverso il sestiere di Dorsoduro. Un itinerario a piedi da Piazzale Roma fino all’Accademia, per scoprire tracce di architettura e di arte contemporanea e un gioiello del Rinascimento: la Chiesa di San Sebastiano, interamente affrescata da Paolo Veronese. I racconti della tradizione veneziana e dei suoi segreti animeranno la nostra passeggiata attraverso la parte più autentica della città, fino a raggiungere la zona degli squeri, dove ancora oggi si fabbricano le elegantissime gondole. Il tour termina in prossimità dei migliori bacari!



Il tour ha una durata di due ore e mezza circa, con partenza alle 10:30.

Punto di incontro: ai piedi del Ponte della Costituzione (“ponte di Calatrava”) lato Piazzale Roma.

INCLUSI nel prezzo: noleggio dei whispers per garantire il distanziamento e l’ingresso alla Chiesa.

Costo per adulto: 20,00 Euro. Bambini fino a 12 anni: 10,00 Euro

Visita tenuta da Beatrice Cantilena, Guida Turistica di Venezia

Parte del ricavato verrà devoluto all’Ateneo Veneto www.ateneoveneto.org

Prenotazione obbligatoria: beatricecantilena@yahoo.it 3384871195"