Alla scoperta di Venezia, senza poterla vedere, ma toccandola con mano. È in programma per domani, giovedì 27 maggio, un piccolo tour riservato ad un gruppo di ragazzini non vedenti provenienti da varie località italiane. L’originale iniziativa è frutto della collaborazione tra Rina Dal Canton, past president dell’Associazione Paolo Rizzi, e Davide Cervellin, presidente della Fondazione Lucia Guderzo, che si occupa di "assistenza costruttiva" a favore dei non vedenti.

La visita alla città storica rientra nel programma di inserimento dei ragazzi nella comunità e di conoscenza della realtà che li circondano. La scoperta di Venezia è un sogno che finalmente potranno realizzare: la potranno "vedere" con il tatto e percepire con gli altri sensi. I ragazzi saranno accompagnati, oltre che da Rina Dal Canton, anche dall’antiquario Sebastiano Scarpa, che si è offerto di fare da Cicerone. I giovani saranno autorizzati a toccare quello che non possono vedere.

Nel corso della giornata il piccolo gruppo si muoverà a bordo di un motoscafo messo a disposizione dal presidente di Alilaguna, Fabio Sacco. È previsto anche un incontro con i gondolieri dello stazio di San Marco, che faranno conoscere ai ragazzi la gondola, facendoli salire a bordo e toccare remi e forcole.