Al via "VeneziainDanza 2021": al Teatro Malibran va in scena la Callas

Orario non disponibile

Quando Dal 30/10/2021 al 31/10/2021 da domani Orario non disponibile

Al via la XIII edizione di VeneziainDanza 2021, il festival diretto da Michela Barasciutti che porta la grande danza al Teatro Malibran: ad aprire la rassegna sarà la prima assoluta di Io Maria, Lei Callas, lo spettacolo prodotto da To?nadanza e Camerata Musicale Barese, dedicato alla "Divina" e realizzato in occasione del centenario della sua nascita.

Appuntamento quindi per sabato 30 ottobre, alle ore 20.00, e domenica 31 ottobre, alle 17.30, al Teatro Malibran di Venezia.

Promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Veneto, da Arco Danza e dal Festival VeneziainDanza, l'evento coinvolgerà il pubblico in un percorso che parte da Maria per arrivare alla Callas e viceversa: un intrigante gioco di specchi che dialogano tra loro. «La Callas una volta era Maria» disse scherzosamente la cantante lirica nel corso di un’intervista: a partire da ciò, verranno quindi raccontati i lati personali e professionali dell'artista. Coreografia e regia a cura di Michela Barasciutti.

Per informazioni: inviare una mail a tocnadanza@gmail.com o telefonare ai numeri 041 8779 510 e 329 920 30 57.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...