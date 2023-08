Quando il cinema indaga il rapporto tra architettura e comunità: torna il Venice Architecture Film Festival

Dal 31 agosto al 2 settembre 2023 torna il Venice Architecture Film Festival, giunto alla quarta edizione e organizzato dall'associazione culturale ArchiTuned. Durante le serate gratuite di proiezione presso l'isola di San Servolo verranno presentati cortometraggi, documentari, docufilm, animazioni, film sperimentali sul tema dell'architettura e dello spazio urbano.

Alla sua quarta edizione, il Venice Architecture Film Festival annuncia il titolo "Building Happiness" e continua a indagare le caratteristiche dei luoghi abitati, le dinamiche aggregative e le comunita?, esplorando le implicazioni sociali e le possibilita? politiche dell'abitare in ambienti urbani. La nuova edizione cerchera? di descrivere il tema della celebrazione, della forza dell’unione collettiva e della resistenza, abbracciando e delineando una prospettiva positivista del vivere insieme.

ArchiTuned ha indetto un concorso per cortometraggi e per lungometraggi: durante il festival verranno infatti presentati i cinque migliori corti e una selezione di lungometraggi, individuati insieme a una giuria di esperti e professionisti del mondo dell’architettura e del cinema. Al termine delle giornate di programmazione, il 2 settembre, verra? consegnato il premio ufficiale per il cortometraggio e il lungometraggio vincitori dell’edizione 2023. L’ingresso e? a partire dalle 19:00 con aperitivo; le proiezioni iniziano alle 21.00. La partecipazione alle serate di screening e? gratuita per i membri dell’associazione, la registrazione e? possibile in sede durante il festival. Il costo della tessera e? di 7 euro. Il programma completo sarà reso noto online.