Venice Design Week 2020: tutti gli appuntamenti

Venice Design Week: arriva all’undicesima edizione il festival dedicato al design e all’innovazione che porta in città idee e progetti da tutto il mondo e, allo stesso tempo, valorizza percorsi di artigianato e di cultura locali, con visite guidate nella “Venezia storica”, in collaborazione con il gruppo di guide turistiche “Go Guide”.

Tutte le conferenze si terranno in presenza e doppia modalità streaming, ampliando così al pubblico nazionale e internazionale la fruizione e la partecipazione. Si apre sabato 3 ottobre con “Design a Step forward”, Design un passo avanti, tema della settimana raccontato dai responsabili di “Design Week” internazionali e nazionali. Un tema, da ritrovare in diversi luoghi della città, scoprendo come i designer progettano gli oggetti che ci

circondano migliorandoli con creatività, per ergonomia o tecnologia. Negli anni è stata sviluppata una mappa che permette al partecipante di scoprire laboratori artigianali e “concept store”, in cui il limite tra arte ed artigianato è spesso sottile.

Il programma di VDW

La modalità di svolgimento della settimana in un anno così speciale sono sia online che tra calli e campielli, le mostre saranno visitabili rispettando il distanziamento fisico. Per approfondire gli aspetti storici sarà possibile iscriversi alle visite guidate proposte da Go Guide, gruppo di guide turistiche abilitate con base a Venezia, impegnato a favore di un turismo consapevole e sostenibile, con una sensibilità verso l'accessibilità e l’inclusività. A partire dal 4 ottobre proporranno gli itinerari:

“Tradizione e innovazione, Rialto oggi”, “Venezia e le vie della seta” (ore 11)

“Rialto tra mercato e artigiani” (ore 16)

“Il restyling di piazza San Marco” (ore 18)

“Graffiti centenari: segni e disegni sui muri della città” (ore 18.30)

La settimana si articola poi in molteplici incontri:

lunedì 5 ottobre a Murano, appuntamento per un dialogo con un gruppo di artigiani del vetro

martedì 6 in Giudecca tra ceramica e lavorazione del ferro

mercoledì 7 dal Liceo Guggenheim conversazione con docenti di design di prodotto da Milano, Torino e Udine per capire come sia possibile “insegnare design”. Tra le conferenze, l’incontro su “artigianato e design online quali prospettive tra storytelling ed e-commerce”, realizzata con Monica Calcagno, professoressa di design management dell’Università Ca’ Foscari e rivolta a chi sta ripensando la propria attività con l’utilizzo della rete (giovedì 8 ottobre).

venerdì 9 ottobre, invece, è in programma l’incontro su “Mobilità collettiva, individuale e autonoma?”, una delle sfide anche per l’attuale emergenza sanitaria.

sabato 10 appuntamento sulla creatività, che diventa motore per un turismo consapevole.

Durante la settimana ci saranno le premiazioni dei tre concorsi organizzati da Venice Design Week, che saranno l’occasione per dialogare sui temi scelti. Il concorso internazionale “VDW Jewerly Selection”, giunto alla settima edizione ha come tema la “trasgressione”, e i designer selezionati sono dodici provenienti da Italia, Stati Uniti, Israele, Taiwan, Brasile e Repubblica Ceca. “VDW Light Art and Colors” è un concorso internazionale, patrocinato da ADI (Associazione Design Industriale) di Veneto e Trentino Alto Adige, dedicato alla progettazione della luce negli interni, all’ideazione di lampade e corpi illuminanti. La premiazione si terrà domenica 11 ottobre per Marco Fiorentino, Michele Dalmonte e Daryl Pong di Singapore.

CALENDARIO COMPLETO DI TUTTI GLI APPUNTAMENTI

“Instrumentadesign” è un concorso internazionale rivolto a designer e progettisti, premierà designer di oggetti che si ispirano all’antico e sarà l’occasione per dialogare con i professori Eugenio Farina di Scuola Italiana di Design, Enrico Giannichedda esperto di archeologia della produzione, Alessando Greco della Sapienza e la direttrice Alberta Facchi del Museo Nazionale Archeologico di Adria.