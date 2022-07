Venice Fashion Summer, le mani sapienti delle designer

Prezzo non disponibile

Continuano le sfilate della Venice Fashion Summer all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Giovedì 28 luglio 2022 dalle 19, in diretta sui canali social di veneziadavivere e venicefashionweek, sfilano i talenti di sette designer e artigiane che hanno scelto Venezia per esprimere la propria idea di moda sartoriale.

L’Hotel Excelsior celebra l’alta moda a Venezia nella bianca Sala degli Stucchi e presenta sei brand: Neris Style, épaule 6419, Gaiofatto, Teod’amar, (mine de rien) e Myss Duval.

Beniamina, Francesca, Sabrina e Gaia, Michela, Norma e Marina. Le designer sono donne che creano moda come un racconto di sentimenti e come stile di vita. L’attenzione alla sostenibilità si esprime nella ricerca di materiali e tecniche, con la grande responsabilità di essere testimoni di un heritage d’eccellenza: il Made in Veneto.