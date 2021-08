Torna il festival di cinema underground internazionale “Venice Film Week” (sesta edizione), in programma alla Casa del Cinema dal 23 al 27 agosto con entrata libera. Le proiezioni cominciano alle ore 20:00 ed è possibile ritirare i biglietti direttamente al cinema a partire dalle ore 19:00.

Per riservare i biglietti gratuiti scrivere a: info@venicefilmweek.com



I film sono in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Programma

LUNEDÌ 23 AGOSTO



"Prestige" di Zahra Ahooei (Iran; durata: 00:14:55)



"Where the leaves fall" di Xin Alessandro Zheng (Italia; durata: 00:15:00)



"Forest" di Dermott Burns (Irlanda; durata: 00:02:48)



"Boy from the Blaze" di Ignacio Acconcia (Spagna; durata: 01:15:00)





MARTEDÌ 24 AGOSTO



"Quarantena (Un po’ di compagnia)" di Massimiliano Nocco (Italia; durata: 00:01:00)



"Plaything" di Aliasghar Behboodin (Italia; durata: 00:07:30)



"Garage Romantic" di Dan Sadgrove (Nuova Zelanda; durata: 00:12:35)



"In Ashes" di Kjetil Engh Aasen (Norvegia; durata: 01:23:48)





MERCOLEDÌ 25 AGOSTO



"Micro Movies - The Test" di Florian Meimberg (Germania; durata: 00:00:48)



"Physical Thoughts" di Anne Hollowday (USA; durata: 00:03:32)



"Chedly" di Francesco Castellaneta (Italia; durata: 00:15:00)



"Doctor Johansson" di Krista Hannula (Finlandia; durata: 00:09:56)



"Sleep Serene" di Daniel Haack (Canada; durata: 00:13:00)



"Everyone wants to be the next Weismann" di Alberto Triano (Spagna; durata: 01:05:00)





GIOVEDÌ 26 AGOSTO



"Micro Movies - The Suspect" di Florian Meimberg (Germania; durata: 00:01:04)



"Among the Almond Trees" di Marie Le Floc'h (Belgio; durata: 00:21:18)



"The Audition Room - White Background Script" di Isan Maher (Egitto; durata: 00:08:59)



"The Cut" di Chloé Cinq-Mars (Canada; durata: 00:17:00)



"Where The Cows Live" di Bartek Cebula (Polonia; durata: 00:17:40)



"Celentano non può andare in barca" di Saverio Cappiello (Italia; durata: 00:12:05)



"Solitude" di Yelizaveta Smith (Ucraina; durata: 00:28:00)





VENERDÌ 27 AGOSTO



"2 minutes before the digital war" di GRAPHSET / Mikkael Doczekalski (Francia; durata: 00:03:44)



"Interstice" di Oskar Willers (Svezia; durata: 00:11:21)



"Exhibition" di Sylvia Borges (Germania; durata: 00:03:16)



"Imparare dal vento" di Federico Mazzarisi e Sofia Rivolta (Italia; durata: 00:09:14)



"Gum" di Jacob Reed (USA; durata: 00:08:54)



"Da-Dzma (A Sister and a Brother)" di Jaro Minne (Belgio; durata: 00:15:25)



"Snake Dick" di David Mahmoudieh (USA; durata: 00:07:47)



"Ala Kachuu - Take and Run" di Maria Brendle (Svizzera; durata: 00:38:26)

Per maggiori informazioni sui film in programma consultare il sito: https://www.venicefilmweek.org.

