La liuteria in mostra a Venezia: tra gli eventi la sessione didattica di Andrea Braido

La magia del liutaio che trasforma il legno in strumento d'arte è la protagonista della terza edizione del Venice Guitar Show, ospitata ad ingresso gratuito sabato 20 e domenica 21 aprile presso la Scuola Grande di San Teodoro in campo San Salvador, a Venezia.

L'evento quest'anno si amplia diventando Venice International Luthiers Show: oltre alle classiche chitarre saranno esposti anche altri strumenti d'alto artigianato a corda suonabili a pizzico o ad arco. Numerosi, nel corso delle due giornate organizzate dal Venice International Arts Club, i momenti anche didattico-musicali con esibizioni di maestri e musicisti, tra cui in chitarrista Andrea Braido (Mina, Vasco Rossi e Zucchero).

Il taglio ufficiale del nastro è sabato alle 10 alla presenza dei responsabili di Confartigianato Venezia – che ha collaborato anche a questa edizione – l'assessore Costalonga. Dalle 11 alle 18, un susseguirsi di eventi, con una seduta didattico musicale per violini e violoncelli con i maestri Giovanni Agazzi e Davide Amadio (ore 11-13), una dimostrazione liuti con Ivano Zanenghi (ore 15) e viole con Alessandro Curri (ore 16).

Domenica, sempre con lo stesso orario d'apertura, dalle 11 alle 13 ci sarà una session didattico musicale a suon di chitarre da parte di Braido, mentre dalle 15 alle 17 sarà possibile dialogare con l'artista e strumentista che sarà a disposizione del pubblico. “Si tratta di un evento di nicchia molto significativo nell'ambito dell'artigianato di altissimo livello – sottolinea il direttore della Confartigianato Venezia Matteo Masat – un'occasione cultural-artigianale che consentirà sia agli appassionati di musica sia ai turisti in città di vedere da vicino le particolari creazioni di importanti maestri liutai italiani tra i quali il nostro socio e promotore dell'evento Davide Pusiol”.



“L'idea di ampliare l'assortimento tematico degli strumenti è nata per dare agli appassionati di musica e di strumenti la possibilità di avere in un unico evento una panoramica completa sulle realizzazioni di alta liuteria – spiega Pusiol – una professione sempre più di nicchia ma capace di dare grandissime soddisfazioni nella realizzazione di strumenti unici, che vengono commissionati da appassionati raffinati, maestri e star della musica. E proprio per preservare questo antico mestiere fatto soprattutto di esperienza tramandata, il mio sogno rimane quello di dar vita qui a Venezia, ad una piccola scuola di liuteria, cercando di coinvolgere docenti e artigiani di altissimo livello, anche internazionali, sia di liuteria classica sia moderna”.



Per quanto riguarda i maestri liutai presenti con le loro realizzazioni, per gli strumenti ad arco ci saranno manufatti dei Edo Sartori, Erich Perrotta, Michele Buccellè, Simone Cadamuro e Valentino Natolini, mentre per gli strumenti a pizzico (chitarre comprese) espongono Anna Cermelli, Emanuele Faggion, Ermanno Pasqualato, Francesco Contò, Giovanni Leiballi, Lorenzo Frignani, Marco Montina, Sebastiano Fracasso, Silvia Zanchi, Davide Pusiol.