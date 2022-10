Spettacolo in laguna con la Venice Hospitality Challenge

Prezzo non disponibile

Nona edizione per Venice Hospitality Challenge, unica regata al mondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città. Una felice sintesi fra lo spirito marinaresco della Serenissima e l’impegno nel testimoniare la sua immagine di ospitalità d’eccellenza.

Il programma

Sabato 15 ottobre, alle 13.30, i getti d’acqua dei rimorchiatori Panfido scandiranno il via alle imbarcazioni. Il pubblico potrà seguire la regata dalle rive del bacino di San Marco, da Punta della Dogana, dalla Giudecca e dalle Zattere. Al termine della gara, previsto verso le 17.00, seguirà la premiazione alle Zattere presso la banchina VYP Venice Yacht Pier.

Come sempre sarà sul palcoscenico straordinario del bacino di San Marco che la Venice Hospitality Challenge darà spettacolo. L’evento, ideato e organizzato da Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia, coinvolge l’alta hotellerie veneziana. Ogni hotel è abbinato a una imbarcazione: Sina, Gritti, Ca’ Sagredo, Danieli, Marriott, Bauer, Palazzina, Excelsior, Ca’ di Dio, St. Regis, San Clemente, Violino d’Oro e Alajmo. Quest’anno si aggiungono Il Moro di Venezia e New Zealand Endeavour, che corrono rispettivamente per la Città di Venezia/Salone Nautico e la Scuola navale militare Morosini. Infine i "padroni di casa" dello Yacht Club Venezia con un'altra imbarcazione che ha fatto la storia della vela contemporanea: Kiwi.

In totale sedici maxi yacht, condotti da skipper di fama internazionale, pronti a contendersi sul campo di regata una vittoria prestigiosa e l’ambìto cappello del Doge, realizzato appositamente dalla vetreria CAM di Murano.