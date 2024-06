La quinta edizione del Venice Intercultural Film Festival porta al Lido il cinema del mondo

Giovedì 27 giugno, con inizio alle 21.30, si terrà la quinta edizione del VIFF - Venice Intercultural Film Festival, la rassegna cinematografica di cortometraggi provenienti da tutto il mondo che mettono in evidenza le differenze tra le culture di diversi paesi.

Tra i vincitori di questa edizione, anche la giovane autrice italiana Gaia Siria Meloni con il suo /Ma.tri.mò.nio/. Ci sarà poi Singer, la delicata opera prima norvegese di Lea Meyer e la raffinata storia d'amore cinese di Yuanchun Cao, Tsing Yi nel ruolo della signora dignitosa, tutta giocata sui mutevoli confini delle identità personali nel palcoscenico e nella vita reale. Le proiezioni si terranno al Lido di Venezia, negli spazi di Bagno Marconi/Acquolina. È possibile prenotarsi online.

I corti

Empty di Bunta Kawamoto

La “commedia” rivela il modo di essere di un paese piu? di qualunque altro genere di racconto. Noi abbiamo avuto Toto?, la Francia Tati?, l’America Chaplin, il Giappone Kitano e ora ecco anche Kawamoto che ci mostra, con ironia e partecipazione, la commedia umana di un Giappone nascosto e dei suoi abitanti che non riescono a farcela.

The Singer di Lea Meyer

Per tutta la vita Petra ha sognato di diventare una cantante ma la sua vita non e? andata esattamente come averebbe voluto. Un giorno pero? ha la possibilita? di esibirsi al bar del suo paese e ogni cosa assume i toni della magia. Opera prima della giovane autrice norvegese Lea Meyer, attrice e regista di Oslo.

/Ma.tri.mo?.nio/ di Gaia Siria Meloni

Quanto possono le nostre origini femminili fare di noi le donne che siamo? /Ma·tri·mo?·nio/ e? una ricerca nel vissuto familiare che cessa di essere privato quando diviene tramandato. Cosa c’e? di unico nella vita di ognuno di noi che puo? avere significato “oltre noi”? Cio? che resta, cio? che delle vite individuali prende forma negli altri. /Ma·tri·mon·nio/ e? un film-diario di tre donne, un tentativo di non farsi dimenticare.

Tsing Yi nel ruolo della dama dignitosa di Yuanchun Cao

Fangfang, interpretando il ruolo della dama dignitosa, incontra il protagonista Hongyu durante le prove dell'opera tradizionale cinese The Peony Pavilion. Fangfang si perde cosi? tanto nella trama che rimase intrappolata in una relazione confusa con Hongyu, che rispecchia l'iscrizione "L'amore e? di origine sconosciuta, eppure diventa sempre piu? profondo". La realta?, tuttavia, e? nettamente diversa dalle opere.