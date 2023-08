A settembre torna il Venice Lido Beach Trail con un percorso a tre distanze

Al via la seconda edizione del Venice Lido Beach Trail, in programma domenica 24 settembre al Lido di Venezia: dopo il successo dello scorso anno, gli organizzatori riconfermano la stessa formula su tre distanze adatte a tutti: la 11K, la 5K e la Alì Family Run di circa 2K, gratuita e dedicata soprattutto a famiglie, bambini e accompagnatori al seguito.

Per garantire qualità ed efficienza nei servizi, ma soprattutto per la salvaguardia dell’ambiente, la manifestazione avrà un numero chiuso di partecipanti che quest’anno è stato portato a 1.500. Le iscrizioni sono già aperte online.

Il percorso

La manifestazione partirà alle ore 10.30 dallo stabilimento balneare "Blue Moon" che, grazie alla collaborazione del Comune di Venezia e Venezia Spiagge, sarà anche quest’anno quartier generale dell’evento e i percorsi saranno immersi completamente nella natura.

La gara prenderà avvio dalla spiaggia e proseguirà verso la pineta, dove i concorrenti potranno decidere se optare per il percorso più breve di 5 chilometri e quindi tornare al Blue Moon, oppure proseguire sulla diga fino al faro di San Nicolò per poi fare ritorno, per un totale di 11 chilometri circa. Il Blue Moon ospiterà quindi partenza, arrivo, il Lido Beach Village con tutti i servizi pre e post gara e il Pasta Party finale offerto a tutti i partecipanti.