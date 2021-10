Torna la Venice Marathon: 10 mila atleti tra le ville della Riviera e il cuore di Venezia

Sono diecimila i runner attesi domenica 24 ottobre per la 35^ edizione della Venice Marathon, che torna dopo l'anno di stop riproponendo una corsa unica e suggestiva attraverso i paesaggi della campagna veneta e della Riviera, fino al cuore di Venezia: 42 chilometri (oppure 10, nella versione "ridotta") di sport, arte e storia.

Non una semplice maratona, ma anche un punto d'incontro per migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo: sono diversi gli stranieri in rappresentanza di oltre 60 nazioni, mentre sarà il debutto per gli italiani Sofiia Yaremchuk e Marco Najibe Salami, atleti portacolori del gruppo sportivo Esercito. Madrina dell'evento è Giusy Versace, impegnata nel charity program. L'evento è anticipato da un programma di quattro corse amatoriali, le "Family Run", l'ultima delle quali si svolge sabato 23 ottobre al parco San Giuliano.

Il percorso

Confermato il tradizionale percorso della maratona, che nei primi chilometri correrà lungo la Riviera del Brenta: si parte da Villa Pisani a Stra e si attraversano i comuni di Fiesso d'Artico, Dolo e Mira, per poi transitare nella terraferma veneziana (Malcontenta, Marghera e Mestre) con il passaggio “dentro” M9, il distretto del Museo del '900, e raggiungere il parco San Giuliano (da dove, in precedenza, parte la 10K). Gli atleti qui dovranno affrontare il lungo ponte della Libertà (circa 4 km) per poi raggiunge Venezia e attraversare il waterfront portuale di San Basilio e Santa Marta, quindi le Zattere e i “fatidici” 14 ponti. Spettacolare, come sempre, sarà l’attraversamento del ponte galleggiante che unisce Punta della Dogana ai Giardini Reali di San Marco, seguito dal “giro d’onore” in piazza San Marco con la sfilata accanto alla Basilica e a palazzo Ducale. Infine gli atleti ritorneranno verso il Bacino di San Marco e lungo la riva degli Schiavoni, fino al traguardo in riva Sette Martiri.

In occasione dell'evento, che impegna parte della viabilità tra la Riviera e la terraferma veneziana, l'azienda Actv ha comunicato una serie di modifiche al trasporto pubblico valide per la giornata di domenica 24 ottobre: tutte le informazioni sono sul sito di Avm/Actv.